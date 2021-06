Appel à la prudence en forêt

Le Service des forêts et de la nature (SFN) appelle la population à la plus grande prudence si elles se rendent dans les bois. Des chutes de branches ou d'arbres sont possibles. Il est recommandé de ne pas sortir des routes et des sentiers balisés.

Cette situation concerne principalement les Préalpes fribourgeoises (Intyamon, Les Paccots, la Jogne, le massif de la Berra et du Cousimbert, le Plasselschlund et le Lac Noir). Elle pourrait perdurer sur plusieurs semaines, le temps que les acteurs locaux sécurisent les sentiers.