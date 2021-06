Arno à l’os, frissons

MUSIQUE

Arno & Sofiane Pamart

VIVRE PIAS

Aux dernières nouvelles, Arno se soigne, lutte pour se débarrasser d’une saloperie de maladie. Cet album sublime en prend encore plus de force: Vivre réunit quatorze titres (dont un inédit), choisis par le chanteur belge et livrés en pianovoix. L’idée en revient à Kenny Gates, cofondateur du label PIAS, qui lance ainsi une nouvelle collection acoustique.

Avec encore une basse discrète (celle de Mirko Banovic), la plus belle voix de la chanson francophone (si, si…) et le jeune pianiste virtuose dépouillent quelques incontournables de ce magnifique répertoire. Les yeux de ma mère (la plus belle chanson du monde, évidemment), le merveilleux Solo gigolo, Putain putain ou encore Lonesome Zorro prennent ici une intensité rare. Réduites à l’os, ces…