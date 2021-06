Balade à quatre pieds et du bon sens

Une balade en boucle d’environ trois heures démarre de Pont-de-Nant pour passer par une curiosité du canton de Vaud: le trou à l’ours. Une découverte effectuée et narrée en tandem.

Florence Luy. Dans le paisible et frais vallon de Nant, on a commencé par se tromper de sens. Pas «les» sens, mais «le» sens, celui qui voit avancer les aiguilles d’une montre. Même si le chemin est large, on perçoit déjà le côté sauvage de l’endroit, barré par la muraille des Muveran. Et au milieu coule une rivière. Dans le canton de Vaud, «nant» signifie un torrent temporaire, qui s’active en cas de pluie ou d’orage. Là, c’est encore la fonte des neiges qui gonfle l’Avançon…

Quentin Dousse.… Le décor est bucolique, la voie libre. Enfin, presque. Un chamois. La bête d’habitude si agile est immobile, là, au…