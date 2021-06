Barhoumi, champion national sur route

Dimanche à Knutwil, le Bullois Ilian Alexandre Barhoumi est devenu champion de Suisse sur route de la catégorie U17.

GLENN RAY

CYCLISME. «Ce titre national me remplit de joie, cela fait toujours quelque chose d’être sur la plus haute marche du podium et de revêtir le maillot rouge à croix blanche», confie Ilian Alexandre Barhoumi. C’est aussi un grand plaisir de gagner pour tous les gens qui m’encouragent au bord de la route.»

Dimanche à Knutwil (LU), le cycliste gruérien de 16 ans a été sacré champion de Suisse sur route dans la catégorie des U17. Une médaille d’or acquise de haute lutte au terme d’une course à suspense qui s’est décidée dans les tout derniers mètres.

Une arrivée sous tension

Le titre national s’est en effet joué dans un sprint mettant aux prises pas moins de dix coureurs.…