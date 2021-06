Cécile Monnier ira à la rencontre des pêcheurs

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE. La 13e édition de l’Enquête photographique fribourgeoise sera réalisée par Cécile Monnier, selon un communiqué. La Vaudoise s’intéressera aux pêcheurs et aux poissons des rivières fribourgeoises. La photographe ambitionne de créer un conte visuel basé sur les réalités de la pêche entre hier et aujourd’hui. Elle élargira sa réflexion à l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’environnement et la dimension spirituelle de ce loisir. Le résultat de cette enquête sera publié et une exposition est prévue à Fri-Art en 2022. Le canton offre tous les deux ans une bourse de 20 000 francs à un artiste, ce qui permet à la fois d’encourager la création et d’étoffer le patrimoine photographique cantonal.