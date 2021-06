RTS1, MERCREDI, À 20 H 10



«Un jour, on s’amusera tous ensemble»

Accueillant sa première volée d’étudiantes et étudiants, l’emblématique bâtiment hélicoïdal du Vortex, à Lausanne, voit se côtoyer plus de cent nationalités. Durant 48 heures, la radio hyperlocale de Caravane FM a fait résonner cet univers cosmopolite à travers les choix musicaux de celles et ceux qui ont défilé au micro de Lionel Frésard et Jean-François Michelet. Il y a Lina, 18 ans, qui vit sa première expérience hors du Maroc, tombée en amitié pour Sandra, une jeune Fran- çaise rencontrée dans la cuisine communautaire que se partagent dix-sept jeunes. «Le soir, quand je rentrais, j’étais un peu déprimée. Il y avait mes voisins, ça me faisait du bien.» Il y a Asma, en deuxième année en génie chimique à l’EPFL, l’une des…