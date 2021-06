Corbières vote un crédit de 5,9 millions pour une nouvelle école primaire

Ce nouveau bâtiment de deux étages sur rez comprendra six salles de classe, deux salles pour les activités créatrices, une salle des maîtres, deux salles d'appui et une salle de réunion qui pourrait se transformer en accueil extrascolaire. La future bâtisse sera construite en bois local, avec des pignons en béton. Elle empiétera sans doute sur l'actuel terrain de foot, qui sera redimensionné. Les actuelles écoles de Corbières et de Villarvolard resteront dans le giron communal et leur future affectation fera l'objet d'un sondage auprès de la population d'ici le printemps prochain. La mise à l'enquête est attendue pour la fin de cette année. CD

Développement dans notre édition de samedi.