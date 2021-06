Danse, sculpture et musique pour voyager vers l’infini

En se fondant sur l’idée d’une mission spatiale, la chorégraphe fribourgeoise Nicole Morel signe un spectacle complet. La danse, la musique et les arts plastiques fusionnent pour emporter le spectateur dans un envoûtant voyage.

ÉRIC BULLIARD

NUITHONIE. C’est de la danse contemporaine, bien sûr, mais pas seulement. Avec Wonderung, présenté jusqu’à ce soir à Nuithonie, la compagnie fribourgeoise Antipode réussit une fusion parfaite entre la chorégraphie de Nicole Morel, la sculpture métallique d’Andrew Hustwaite et la musique de Fabian Russ, alias Orchestronik. Et vous emporte en un voyage fascinant, dans l’espace et hors du temps.

Dans l’espace, parce que Wonderung (contraction de l’anglais wonder, merveille, et de l’allemand Wanderung, randonnée) prend pour thème l’exploration spatiale.…