née Charrière

BULLE

Denise Oberson s’en est allée samedi alors qu’elle venait de fêter son 81e anniversaire. Un dernier hommage lui sera rendu ce mardi après-midi en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Née le 9 mai 1940 à Romanens, Denise était la cadette d’une fratrie de huit enfants. A la fin de sa scolarité, elle séjourna au pensionnat à Tavel, puis suivit l’école ménagère à la rue de Morat, à Fribourg.

Par la suite, elle travailla comme aide en pharmacie à Bulle, avant de connaître Laurent, son époux depuis avril 1962. Elle s’installa alors à la laiterie de Maules avec sa bellefamille et contribua au bon fonctionnement du foyer, cultiva le jardin, s’occupa de l’administration et des employés. Souvent, elle donnait un coup de main à son mari pour sortir les fromages et nourrir…