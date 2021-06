Deux enseignants virés à l’Eikon

HARCÈLEMENT. L’affaire des comportements répréhensibles avec des personnes dépendantes à l’Ecole professionnelle en arts appliqués (Eikon), à Fribourg, entraîne le licenciement de deux enseignants. Le directeur et un autre enseignant sont pour leur part mis hors de cause. Les annonces ont été effectuées vendredi par la Direction de l’économie et de l’emploi (DEE), conduite par Olivier Curty. Elles interviennent après une vague de dénonciations sur les réseaux sociaux en début d’année, concernant des comportements répréhensibles au sein de l’Eikon.

Les deux enseignants dans le viseur de la justice ne retrouveront donc pas leur poste. La DEE a ouvert à leur encontre une procédure de résiliation des rapports de service, sans attendre l’issue pénale. Elle fonde sa décision sur les…