Doc à la Une

RTS1, MERCREDI, À 21 H 10

Parents de tueurs

Trois parents d’adolescents américains auteurs de fusillades dans des écoles s’expriment dans ce film qui met des mots sur un traumatisme ahurissant. Jeff Williams est le père d’Andy, qui, en 2001, à 15 ans, a abattu deux camarades de classe et blessé 13 autres élèves. Andy purge une peine de vingt-cinq ans. Nicholas, le fils de Clarence Elliot, a abattu son professeur et en a blessé un autre en 1988. Il purge une peine de prison à vie. Dylan, le fils de Sue Klebold, était l’un des deux adolescents à l’origine du massacre du lycée de Columbine, en 1999, l’une des fusillades scolaires les plus meurtrières de l’histoire. ■