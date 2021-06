Elfic boucle son effectif avec deux étrangères

BASKETBALL

Le club de Saint-Léonard a dévoilé mercredi les onze Elfes qui formeront l’effectif pour la saison 2021-2022. Aux huit joueuses suisses et à la Canadienne Abigail Fogg s’ajoutent deux nouvelles recrues étrangères: la Slovène Aleksandra Kroselj (22 ans, 196 cm, poste 1) et la Belge Lore Devos (22 ans, 196 cm, poste 3). Elfic Fribourg a également annoncé sa nouvelle participation à l’EuroCup, compétition où l’équipe de Romain Gaspoz avait décroché un quart de finale historique en mars dernier. Les basketteuses fribourgeoises reprendront les entraînements fin août et le championnat au mois d’octobre.