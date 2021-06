Haut les cœurs pour danser tout l’été

MUSIQUE Clara Luciani

CŒUR

Universal

Il y a trois ans, aux Francomanias de Bulle, la cour du château tombait sous le charme de Clara Luciani. Aujourd’hui, elle est numéro un des ventes en France et sa prochaine tournée passera par le Zénith de Paris (en plus de trois Olympia… et des Docks de Lausanne en novembre). Bref, Clara Luciani a explosé, grâce surtout à son imparable Grenade, puis à ce second album qui confirme son talent irrésistible et son goût de la pop-disco.

Comme elle l’a expliqué à la presse française, cet album «a été pensé comme un antidote au cafard». Et c’est parfaitement réussi. Clara Luciani n’évite pas les thèmes lourds, n’hésitant pas à évoquer, par exemple, les violences conjugales dans l’exaltante chanson qui ouvre l’album et lui donne son titre: «L’amour ne…