Jardin alpin avec climatisation

Sur ses 14 km2, la réserve naturelle du vallon de Nant, au-dessus de Bex, abrite plus de 600 espèces de plantes. Et comme si ça ne suffisait pas, un jardin botanique alpin y a été implanté. Il en regroupe plus de 3000. La Gruyère vous y emmène en balade.

SOPHIE ROULIN

Les deux plantes stars sont en fleurs, juste en ce moment: le sabot de Vénus et le pavot bleu de l’Himalaya. Adossé à la spectaculaire paroi ouest du Grand Muveran, le jardin botanique du Pont-de-Nant accueille des visiteurs depuis cent trente ans. Et, même s’il se situe à 1252 mètres d’altitude, soit en dessous de la limite de la forêt, son microclimat glaciaire permet d’y admirer 3000 plantes alpines de tous les continents.

«Le glacier relique des Martinets, situé tout en haut du vallon, agit comme une climatisation,…