L’instant apprivoisé ou l’art en déliquescence du pas de côté

Si – le temps d’une chronique – on arrêtait net le flux d’images qui nous inondent et on n’en choisissait qu’une seule, pour décortiquer ce qu’elle nous raconte? Aujourd’hui, une photographie de la Grève des femmes, qui a failli paraître dans La Gruyère de mardi passé.

Dans le viseur

Dans le jargon de La Gruyère, on les appelle des Instants apprivoisés. Une délicieuse expression sortie de l’imaginaire de Pierrot, journaliste et auteur des Mots fléchés, qui a sans doute sa besace pleine de définitions. En onze lettres: contre-pied. Ou en huit: décalage. Comme le titre de cette rubrique.

Dès le milieu des années 1990, les premiers Instants apprivoisés apparaissent dans le journal. De manière purement pragmatique, ils bouchonnent les pages incomplètes. Comme nos fameux Hors lignes, ces…