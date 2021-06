Le carnet de notes

Analyse des performances bulloises avec Olivier Murith, ancien joueur de Bulle et entraîneur

Les notes ci-dessous (de1à10) ont été attribuées conjointement par notre consultant et la journaliste de La Gruyère.

7 La prestation collective

«Le FC Bulle a connu quelques minutes difficiles en début de match à cause de son placement et d’une communication absente. Un manque de mouvements au milieu de terrain a rendu la transition offensive difficile. Ensuite, le comportement général et la performance défensive ont permis de remporter les trois points. Malgré l’enchaînement des matches, l’équipe a su amener plus de rythme en deuxième mi-temps.»

8 Killian Ropraz (gardien)



A l’exception d’une ou deux relances mal ajustées, il a été excellent tout au long du match. Particulièrement dans la…