Le champagne est déjà au frais à Châtel

Châtel-Saint-Denis devrait retrouver la 2e ligue inter dix-sept ans après l’avoir quittée. Sa victoire de samedi à Ursy conjuguée au partage du dauphin Ueberstorf a quasiment scellé l’issue du championnat.

VALENTIN THIÉRY

2e LIGUE. Deux splendides coups francs directs ont sorti le FC Châtel-Saint-Denis d’un bien mauvais pas, samedi sur le terrain d’Ursy. Ces inspirations de Kevin Braichet (71e) et de Karim Dafir (77e) ont permis aux Veveysans de s’imposer 1-2 et de profiter du 0-0 concédé dimanche par Ueberstorf à Siviriez. Peu importe le résultat de son dauphin lors de l’ultime ronde (disputée le 26 juin), Châtel-St-Denis sera champion de 2e ligue fribourgeoise s’il ne reçoit pas plus de trois avertissements. En route vers la 2e ligue interrégionale? «On n’est jamais à l’abri», tempère…