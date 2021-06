Le FC Bulle s'impose 2-0 face à Naters

"L'équipe qui ouvrait la marque ce soir allait s'imposer", résumait Lucien Dénervaud après la victoire du FC Bulle 2-0 mercredi soir face à Naters au stade de Bouleyres. En première mi-temps, les Bullois ont pu compter sur leur gardien Killian Ropraz, auteur de plusieurs arrêts décisifs, pour rester dans le match. Contre le jeu, l'attaquant Andi Ukmata inscrivait son 11e but de la saison juste avant la pause, sur un coup franc tiré par Evan Melo (43e, 1-0).

Amenant plus de rythme au retour des vestiaires, Baptiste Bersier et ses coéquipers ont assuré l'essentiel sous une pluie incessante et face à des Valaisans peu dangereux en zone offensive. En toute fin de match, le jeune Robin Golliard, entré à la 69e, doublait la mise, servi par Kevin Sumbula (90e, 2-0).

Le marathon de cette fin de premier tour se poursuivra ce samedi pour les Bullois, en déplacement à Terre Sainte.