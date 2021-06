Le FIFF dévoile sa programmation

En raison de la pandémie – qui rendait impossible la tenue du festival à ses dates habituelles de mars – le FIFF a en effet pour la première fois pris le pari de se déplacer en été. Invité de marque, Etienne Daho a eu carte blanche pour programmer six films qui lui sont chers. Le chanteur sera aussi présent pour une masterclass. Des films mexicains – sélectionnés par des réalisateurs du pays –, le cinéma rwandais et une programmation musicale choisie par le public figurent également au programme. Libanaise par sa mère, la rappeuse vaudoise La Gale a eu carte blanche pour présenter des films en lien avec le Liban et la Palestine. EB

www.fiff.ch