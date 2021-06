Le marché réduit

BULLE. Comme l’année dernière, le Marché folklorique ne pourra pas se dérouler sous sa forme originale en raison de la situation sanitaire. Dès ce jeudi, et jusqu’au 19 août, il occupera uniquement la place du Marché et la Grand-Rue. Au lieu des 330 stands habituellement disposés en ville, seuls 200 commerçants seront autorisés à vendre leurs marchandises. Alors que la commune a reçu près de 450 demandes. «Cette diminution permettra de limiter le nombre de visiteurs, explique Claude-Alain Beaud, de la police communale. Avant le Covid, entre 7000 et 8000 personnes fréquentaient le marché. Cette année, selon la disposition des stands, nous pourrons accueillir jusqu’à 5000 visiteurs.»

Aucun contrôle ne sera toutefois effectué aux différentes entrées de la manifestation. Les masques ne seront…