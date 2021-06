Le pari réussi d’Alizée Rusca

Alizée Rusca a atteint les minima européens U23 samedi sur le 400 m haies aux championnats de Suisse à Langenthal.

MÉLANIE GOBET

ATHLÉTISME. Pari gagnant pour Alizée Rusca. La sociétaire du SA Bulle, qui courait après les minima européens U23 sur 400 m haies depuis quelques compétitions, a rempli son objectif samedi lors des championnats de Suisse à Langenthal (BE). Et comment, puisque en plus de pulvériser une nouvelle fois le record fribourgeois, la hurdleuse de 22 ans a franchi la ligne d’arrivée en 58’’94, soit 26 centièmes de mieux que la limite. Sa médaille en chocolat, dans la finale remportée par Lea Sprunger, avait pour une fois un bon goût de réussite.

«C’est monstrueux ce qu’elle a fait», appuie son compagnon Charles Devantay, vice-champion sur 400 m (lire ci-dessous). Le ticket…