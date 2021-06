Les voyages forment la rudesse

BANDE DESSINÉE. Enfin de retour! Voilà une décennie que le duo de flics le plus barré de la bande dessinée n’avait plus semé le chaos autour de lui. Les Léturgie père et fils ont remis l’ouvrage sur le métier et des balles dans le barillet. Le monde était vraiment trop tranquille – ou profondément dépourvu d’humour explosif – sans Spoon, le petit nerveux à la gâchette facile qui se prend pour l’inspecteur Harry, sans White, le grand benêt qui se croit aussi beau qu’intelligent.

Tous les deux sont toujours follement amoureux – voire raides dingues au sens premier du terme – de la belle journaliste Courtney Balconi. Celle-ci se rend à Mudtown pour enquêter sur ce qui pourrait bien être le prochain grand développement – ou scandale? – énergétique. Manque de bol, c’est aussi le bled…