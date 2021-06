Télévision

Un couple fait appel à Magnum et Higgins pour retrouver le frère de la jeune femme, disparu depuis longtemps et récemment aperçu sur l’île. Leur enquête s’avérera être une mystérieuse histoire de vengeance, au cours de laquelle Higgins recevra une balle et TC se fera enlever.

Mercredi, à 20 h 55, sur RTS1