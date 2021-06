ÉCHARLENS

Monique Yerly a été enlevée subitement à l’affection de sa famille, ce lundi 14 juin. Elle était âgée de 77 ans. La célébration du dernier adieu a eu lieu mercredi, dans l’intimité.

Monique est née le 9 mai 1944 dans la famille d’Alfred et Elise Yerly-Descloux, à Champotey, sur la commune d’Echarlens. Elle a grandi avec ses frères, Jean-Pierre et Henri, et sa sœur Laurette. Monique a suivi sa scolarité à Echarlens et les cours de l’école ménagère rurale à Marly. Très tôt, elle a apporté son aide à la ferme familiale.

Durant sa jeunesse, elle s’est consacrée au métier de serveuse, au café de La Croix-Verte, à Echarlens, et également au café de La Verrerie. Plus tard, elle a été engagée à la chocolaterie de Broc. Elle a passé sa vie professionnelle chez Nestlé jusqu’à sa…