Présidents élus et comptes équilibrés

FOOTBALL. Président sortant, Philippe Kolly l’a annoncé d’emblée mercredi soir: il ne s’agissait pas de sa dernière assemblée au FC Bulle. Celui qui dirige le club depuis une décennie sera là en novembre pour valider les comptes de l’exercice actuel. Néanmoins, il perdra officiellement son statut à la fin du mois, remplacé par le duo Steve Guillod, Alain Moradpour. L’élection des coprésidents, par applaudissements, fut une for ma - lité.

«Je resterai un passionné de ce club, assure Philippe Kolly. Cela va faire drôle d’avoir tout ce temps à disposition et pas de comité... Je suis un émotionnel et passer l’entrée du stade de Bouleyres sera toujours spécial. Quand je suis arrivé, il y avait le feu partout. Là, nous misons sur la continuité et c’est très bien.» L’émotion a d’ailleurs été au…