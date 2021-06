Rallonge pour la ferme

GRANGENEUVE. Le Grand Conseil a voté hier un crédit additionnel de 1,45 million de francs pour la ferme école de l’Institut agricole de Grangeneuve. Le coût prévu était de 6,6 mio. Le décret a été accepté par 88 voix contre 3 (9 abstentions). Comme le rapporteur de la commission Gabriel Kolly (udc, Corbières), les députés ont d’abord salué un «bel outil d’enseignement et d’une carte de visite pour le canton», avant de déplorer un nouveau dépassement de crédit. Jean-François Steiert, directeur de l’Aménagement, de l’environnement et des constructions, a admis des problèmes «dans l’organisation même des projets»: «Il est nécessaire de prévoir des réserves suffisantes, de ne pas baisser artificiellement les coûts et de présenter des projets suffisamment aboutis.» Autant de processus qui…