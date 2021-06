Sans rendez-vous

VACCINATION. Dès lundi 28 juin, les centres de vaccination de Bulle et Fribourg réserveront des plages sans rendezvous, chaque jour entre 13 h et 16 h, communiquait l’Etat hier. Quant aux personnes qui s’inscrivent, elles reçoivent désormais un rendez-vous en quelques jours, parfois même en 24h-48 h. Et la date de la seconde injection peut être adaptée selon les vacances – la DSAS recommande de se faire vacciner avec au moins une dose avant tout voyage.

Quant aux tests rapides antigéniques, gratuits et à faire dans les pharmacies ou au centre de test cantonal, la Confédération vient de prolonger leur validité à 48 h. Ils seront intégrés au certificat Covid dès le 30 juin. A propos de ce dernier, 45 300 SMS ont été envoyés le 19 juin aux personnes vaccinées avec deux doses alors inscrites…