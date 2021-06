Talent tentaculaire et Paris des ombres

L’artiste français Gess enrichit ses ContesdelaPieuvre d’un opus qu’il livre à cœur ouvert. Il met en scène Célestin, serveur d’une auberge mal famée du Paris des années 1880.

ROMAIN MEYER

Célestin est un petit gars bien. Orphelin, il a été abandonné par son père dans un bistrot dont il devient la mascotte et le serveur attitré, discret et efficace. Célestin n’est pas regardant. Aimable et serviable, il dépareille dans ce lieu interlope qu’est l’auberge de la Pieuvre, quartier général de la puissante organisation criminelle du même nom. Dans ces années 1880, Paris accueille une foule bigarrée, les futurs apaches commencent à faire la une des journaux et les faits divers sanglants s’installent comme loisirs populaires durables. Célestin vit dans les faubourgs de la canaille, de la crasse…