Timotée Schaller à Sierre

HOCKEY SUR GLACE. Malgré la chaleur estivale, le monde du hockey sur glace ne s’arrête pas de tourner. Par l’intermédiaire de communiqués, le HC Sierre et Fribourg-Gottéron ont annoncé vendredi l’engagement du Bullois Timotée Schaller en licence B avec le club valaisan pour la saison prochaine.

Tout comme le remplaçant de Reto Berra, Connor Hugues, l’attaquant de 18 ans commencera l’exercice 2021-2022 en Swiss League. Avec un total de 77 points en 48 matches dans l’équipe des U20 élite de Fribourg, Timotée Schaller avait été appelé à neuf reprises par la première garniture la saison dernière.

A Sierre, le Gruérien obtiendra plus de temps de jeu au sein d’une équipe éliminée en quart de finale et qui ne cache pas ses envies de promotion dans un futur plus ou moins proche. MEG