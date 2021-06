VTT. Belle performance de Vincent Flück aux championnats d’Europe marathon lors du Raid Evolénard (VS) dimanche. Le Gruérien de 36 ans s’est classé 7e de la catégorie hommes 35-39 ans, avec un temps de 5 h 25 pour parcourir les 78 km du tracé technique. «J’ai fait une course régulière et suis agréablement surpris de ma forme», réagit le vététiste d’Hauteville, qui sera au départ de l’Inferno Race pour rejoindre Nice depuis Annecy (480 km) les 30 et 31 juillet. MEG