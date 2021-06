Un atelier autour des stéréotypes de genres

L’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle vient de lancer une nouvelle offre: un atelier pour enfants et adultes qui doit permettre de réfléchir aux notions de genre et d’égalité.

Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg marque à sa manière les cinquante ans du droit de vote des femmes en Suisse. Non pas par une exposition, mais par une nouvelle offre: récemment présenté à la presse, l’atelier Rose Mécano est proposé par l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle. Il s’adapte à tous les âges et permet de s’interroger sur les stéréotypes, les genres et l’égalité.

«Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle (photo) forment le couple idéal pour parler de genres», relève Caroline Schuster Cordone, vice-directrice du MAHF. Tinguely avait une image virile, un peu macho, mais il était très…