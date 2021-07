«La Locandiera» en duo

NUITHONIE

C’est un classique de la comédie italienne, donné ici en duo: Brigitte Rosset et Christian Scheidt, mis en scène par Robert Sandoz, présentent jusqu’à dimanche à Nuithonie LaLocandiera,quasicomme. A eux deux, ils interprètent les huit personnages de la pièce de Carlo Goldoni, écrite en 1752. A la fois fable sociale et comédie de mœurs, elle se déroule dans une auberge, tenue par Mirandoline. Trois hommes lui font la cour, alors qu’arrive un quatrième, qui proclame haut et fort son refus de l’amour. Mirandoline décide de se venger en lui faisant tourner la tête… Comédie sur les rapports de classe, sur le jeu amoureux et la vanité des hommes, Lalocandiera mise sur l’ironie et la dualité hommefemme. Dans cette version, Brigitte Rosset et Christian Scheidt n’hésitent pas à sortir…