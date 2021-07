Après la reprise, de nouveaux défis

ÉCONOMIE. Les entreprises fribourgeoises ont retrouvé confiance ces derniers mois dans le contexte de l’avancement de la vaccination contre le Covid, a communiqué hier la Chambre de commerce et d’industrie du canton (CCIF). Une bonne moitié d’entre elles (58%) annoncent une amélioration de la marche de leurs affaires, selon une enquête de l’Observatoire CCIF de l’économie à laquelle 38 entreprises ont pris part. Si les risques de pertes annuelles concernent toujours plus d’un quart des membres de l’Observatoire, la crise sanitaire ne devrait plus menacer leur avenir, pour une écrasante majorité d’entre elles.

La part des entreprises qui ont vu leur activité fléchir tombe à 5% tandis que 37% font état d’affaires stables. Seul bémol à cette confirmation de la reprise: le rebond n’est…