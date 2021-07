ESTAVANNENS

Benoît Caille s’est éteint le 12 juillet, dans sa 68e année, après une longue maladie supportée avec courage. Une cérémonie d’adieu a eu lieu le 15 juillet en l’église de Grandvillard.

Benoît est né le 3 novembre 1953 à Estavannens dans une famille d’agriculteurs. Il était le troisième des quatre enfants de Pierre et Béatrice Caille, née Jaquet. Après avoir accompli son école primaire au village, il entreprit un apprentissage d’ébéniste chez Déforel, à Bulle.

Benoît s’investit dans les associations locales telles que le Ski-club du Bourgo et la société de musique. Il s’engagea également dans les pompiers et fut capitaine du corps d’Estavannens durant un peu plus d’une décennie.

En 1984, il épousa Marie-Claire Dougoud, de Mossel. De leur union naquirent Mathias et Magaly. En…