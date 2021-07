Dispute de petites reines

BANDE DESSINÉE Mawil

LUCKY LUKE SE RECYCLE

Lucky Comics

Deux bandits incompétents s’en prennent à un petit bonhomme en cravate transportant une drôle de caisse. Il n’en faut pas plus pour interpeller Lucky Luke, qui se charge dorénavant de sa protection. Mais les choses se passent mal: le cow-boy solitaire perd son cheval ainsi que son protégé et doit même voyager jusqu’à San Francisco en utilisant le contenu de la grosse boîte, un vélo à chaîne. Cette nouvelle invention inquiète un industriel fourbe qui fabrique des grands-bis, ces bicyclettes dont la roue avant est gigantesque et l’arrière minuscule. La course ne fait alors que commencer pour l’homme qui tire plus vite que son ombre.

