Encore un projet immobilier

A propos du projet immobilier prévu en lieu et place du Garden centre à La Tour-de-Trême (voiraussienp.XX).

Ce sont les gabarits de trop! Le Garden Centre de La Tour-de-Trême va disparaître au profit d’immeubles supplémentaires. Et au profit personnel de son propriétaire bien sûr! Quand cette folie de bétonner notre bientôt ex-belle Gruyère va-t-elle cesser? Il y a des quantités de surfaces commerciales et d’appartements à louer et on continue le massacre. Il n’y aura plus de centre de jardin dans la région, les amoureux du jardin devront faire des kilomètres pour se fournir en semences, plantons, arbustes, etc. On nous prône l’écologie sans cesse: est-ce dès lors logique que les personnes travaillant à la jardinerie soient obligées de faire de longs trajets pour aller gagner leur vie? Un…