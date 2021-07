VTT. En lice lors de la Coupe du monde aux Gets (France) ce week-end, Charline Fragnière en tire un bilan partagé. «Je me suis sentie fatiguée et cela s’est ressenti dans les montées. Mais j’étais très à l’aise sur ce parcours glissant, j’y ai pris un énorme plaisir.» En prenant le 59e rang du cross-country des élites, elle se réjouit de revenir dans les points. MEG