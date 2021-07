Hors du temps et dans l’air du temps

MUSIQUE

London Grammar

CALIFORNIAN SOIL

Ministry of Sound Recordings

London Grammar est du genre à prendre son temps. On peut le comprendre. Le trio a connu le sommet des charts dès son premier EP, avec le tube imparable Wasting my young years. Déjà, la voix aérienne d’Hannah Reid virevoltait sur des mélodies accrocheuses, avec un soupçon d’électro et des violons subtils. L’air de rien, les gamins de Nottingham marquaient la pop britannique.

Huit ans plus tard, London Grammar sort Californian soil, un troisième album d’une classe à part. Le groupe approfondit son introspection et sa quête d’absolu. Surtout, la voix cristalline et lumineuse d’Hannah Reid fait toujours des miracles. Avec un talent pareil, la belle trentenaire pourrait chanter a cappella que personne n’y trouverait à redire.…