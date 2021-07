Ilian Alexandre Barhoumi quatrième Européen à Pila

VTT. «C’est immense, un résultat énorme!» s’enthousiasme Ilian Alexandre Barhoumi au bout du fil. Le vététiste bullois a pris la quatrième place de la catégorie U16 lors des championnats d’Europe de VTT organisés ce week-end dans la station italienne de Pila. «Je suis parti de loin (n.d.l.r.: 63e) sur un parcours où les dépassements sont difficiles, mais je me suis concentré sur mon effort, précise le pensionnaire de la Pédale bulloise. C’était les championnats d’Europe, je me devais d’être à fond jusqu’au bout et ça a fini par payer.» Malgré le temps perdu dans les bouchons au premier tour, Ilian Alexandre Barhoumi pointait déjà au 7e rang lors du deuxième passage sur la ligne. «Je pensais être vingtième lors de l’annonce du speaker, je me suis alors dit que les médailles n’étaient plus…