Jour de foire au centre-ville

L’été pointe timidement son insouciance et le marché folklorique reprend ses aises au centre de Bulle. En fouillant dans les trésors du Musée gruérien, on tombe sur ce reportage réalisé en 1936 par le Photo-Hall de Simon Glasson.

CHRISTOPHE DUTOIT

BULLE. «Jeudi, jour de foire. Concert à l’Hôtel des Halles. Bon orchestre. Invitation cordiale.» Dans La Gruyère du mardi 12 mai 1936, cette annonce côtoie la ribambelle de réclames pour des chapeaux et des robes d’été Au Louvre, à la Grand-Rue, pour de belles bottines à La Rationnelle, en face du Cheval-Blanc, pour de ravissants tissus «depuis 70 centimes le mètre» Au Magasin Central, à la place du Tilleul, ou pour des soupières et des pots à lait en porcelaine Aux Deux Passages, entre la Grand-Rue et la Promenade. De longue date, Bulle est…