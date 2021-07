L’opposition à la route se manifeste

ROUTE DE CONTOURNEMENT. Stop contournement: son nom est sans équivoque! Fondée en début de semaine, l’association, opposée à la route de contournement de Romont (voir photo du haut), n’a pas tardé à se faire connaître. Mardi, elle a envoyé un courrier à tous les riverains concernés par cette future construction. Dans celui-ci figure un fascicule de douze pages fustigeant le projet et une pétition réclamant l’arrêt du processus à envoyer au Conseil d’Etat.

Face à la presse, son président Yves Bardet, accompagné par son collègue du comité Christian Daetwyler, a expliqué que l’objectif principal était de «combattre ce contournement néfaste et superflu et de valoriser les sites de détente qu’il menace». Pour cela, les protagonistes espèrent fédérer les riverains et dialoguer avec le Conseil…