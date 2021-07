La Coupe pour Châtel-St-Denis et Vuisternens/Mézières

Les finales de la Coupe fribourgeoise se sont jouées samedi à Farvagny. Chez les femmes, Vuisternens/Mézières a pris la mesure de Courgevaux (0-3), alors que Châtel-Saint-Denis a réalisé le doublé en l’emportant face à Domdidier (2-4).

GLENN RAY

VUISTERNENS/MÉZIÈRES. «Nous avons dominé le match d’entrée de jeu sans pour autant être dangereuses dans les vingt premières minutes, analyse la capitaine Laetitia Conus. Nous avions la possession et avons fait tourner le ballon pour voir comment allait jouer le FC Courgevaux.

»L’ouverture du score de Kosovare (Kastrati, 27e) nous a fait beaucoup de bien. La pression était forte, beaucoup de gens sont venus nous regarder et nous attendions cette coupe depuis plusieurs années. Ce but a été libérateur et il nous a permis de mieux gérer notre fin de…