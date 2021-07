La musique sacrée revient en festival

La 18e édition du Festival international de musiques sacrées - Fribourg (FIMS) ouvre samedi. Jusqu’au 11 juillet, dix concerts se tiendront en l’église du Collège Saint-Michel et un onzième sera diffusé en streaming de Londres. Le FIMS «explore mille ans de musique et tourne son regard vers l’Est», souligne le communiqué de presse. Plusieurs concerts mettent en lumière les spécificités de la musique baroque, dans les traditions françaises, tchèques et italiennes. Ils seront assurés par Le Poème harmonique, Collegium 1704 et Il pomo d’oro, qui bénéficie de la présence de l’alto polonais Jakub Józef Orlinski.

De son côté, l’ensemble grec En Chordais explore les influences réciproques de la musique byzantine et des traditions méditerranéennes. Canticum Novum raconte l’histoire du peuple…