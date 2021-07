Le ballet des ballons

NUITHONIE. Début 2019, la danseuse et chorégraphe fribourgeoise Mélanie Gobet s’installe à Berlin, pour une résidence artistique de six mois. Dans la solitude de l’hiver allemand, elle commence à reprendre une ancienne performance et se filme en train de gonfler un ballon de baudruche jusqu’à le faire éclater. Ses vidéos postées sur Instagram la mettent en relation avec des fétichistes de ces ballons, les looners. Ils sont à l’origine de I’m a loner, un spectacle «entre installation, chorégraphie d’actions et performance», qu’elle présente à Nuithonie jusqu’à dimanche.

«Cette porte ouverte sur ce monde inattendu, loufoque et absurde, me fait franchement marrer au début, et puis j’accepte de plonger sans jugement dans l’observation et l’expérimentation des plaisirs sensuels qu’offre le…