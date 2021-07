Le FC Bulle s'impose au terme d'un match fou

Une semaine après s'être assuré la troisième place du groupe 1 de 1re ligue en s'imposant à Terre-Sainte (2-3), le FC Bulle a confirmé sa bonne forme du moment samedi à Bouleyre. Menés à la pause, les hommes de Lucien Dénervaud ont du attendre le dernier quart d'heure pour passer l'épaule face à aux Glaronais de Linth 04. Un triplé d'Andi Ukmata (20e, 75e et 90e) et des buts d'Arthur Deschenaux (22e) et de Baptiste Bersier (79e) ont permis au FC Bulle d'assurer sa qualification pour le prochain tour de la Coupe de Suisse. GR

Retrouvez les notes des joueurs bullois dans notre édition de mardi.