SAMEDI

Tennis. 40 ans du Tennis Club Les Paccots. Tournoi de double dès 8 h et match d’exhibition entre Timea Bacsinszky et Michael Dafflon à 17 h.

Trail. Poya’ttack, départs adultes à 9 h et 14 h depuis Les Paccots. Course des enfants à 12 h. Parcours de 9,9 km et 18 km. Inscriptions sur place possible.

DIMANCHE

Cyclisme. Grand Prix de Porsel, 4e étape du Tour du canton, sur un circuit de 3,7 km. Départs des écoliers à 12 h et autres catégories à 14 h.