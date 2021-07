Maxime L’Homme: «Ce sera énorme!»

VTT. Il en faisait l’objectif majeur de sa saison, le voilà atteint depuis l’annonce de Swiss Cycling jeudi: Maxime L’Homme fait partie des dixneuf vététistes suisses retenus pour les prochains championnats d’Europe (en Serbie) et du monde (en Italie) de cross-country. «Ce sera énorme! réagit le Vuadensois. Je profiterai de cette première expérience internationale de ce niveau, car je ne sais pas si l’occasion se présentera à nouveau en U23.»

Le Gruérien de 18 ans aura un double objectif dans la catégorie U19. «Prendre du plaisir et finir la saison en beauté. En termes de classement, je viserai le top 10 aux Européens et le top 15 aux Mondiaux.» Ressent-il du stress à un mois de l’échéance? «Je me dis plutôt que ces championnats représentent le bonus de ma saison. En même temps, cette…