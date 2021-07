Meilleur temps sur 100 m pour Devantay

ATHLÉTISME. Le Glânois Charles Devantay (SA Bulle) a signé son record personnel sur 100 m ce week-end au Meeting d’Ajoie. Il a remporté la course avec un chrono de 10’’68, signant la neuvième performance fribourgeoise d’une discipline dont il est peu coutumier. «C’est marrant, s’amuse-t-il. J’y suis allé totalement relâché, pour voir ce que je valais. Je savais que la vitesse était là, mais j’aimerais être encore bien plus rapide. Par contre, ce n’est pas dans mes plans de me consacrer à cette discipline.» MEG