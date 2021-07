Merci pour les émotions, merci pour la leçon

Coup de plume

PAR MÉLANIE GOBET



EURO 2020. Merci. Voilà ce qu’ont envie de dire tous les Suisses à Vladimir Petkovic et à ses hommes, après la défaite aux tirs au but face à l’Espagne en quart de finale de l’Euro, vendredi soir à Saint-Pétersbourg (1-1, 2-4 tab). Merci de nous avoir fait vivre ces émotions. Merci aussi d’avoir permis à tout un peuple de fêter et klaxonner dans les rues après la victoire contre la France. Que la fête fut belle. Et, finalement, merci d’avoir tenu tête à l’Espagne jusqu’au bout du suspense, en étant injustement réduits à dix depuis la 77e. Même à chaud, impossible d’en vouloir à Vargas, Akanji ou encore Schär pour leur penalty raté. Parce que sans son capitaine Xhaka (suspendu), avec un joueur de moins et la sortie d’Embolo sur blessure, la Suisse n’a rien…