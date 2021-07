FRANCE 3, JEUDI À 21 H 05

Le suicide d’un lieutenant de police au cours d’une cérémonie publique crée une onde de choc à La Réunion. Marcus, un flic à l’humour particulier, est dépêché de Paris par l’IGPN pour soutenir l’action du commissaire divisionnaire Lombardini. La brigade de police judiciaire de Clarissa Hoarau se retrouve forcée de collaborer avec la police des polices sur un collègue. Mais ce n’est pas simple quand on est attaché à l’esprit de corps. Marcus et Clarissa, secondés par Gaspard, Jackson et Kelly apprennent finalement à travailler ensemble. Derrière ce suicide, ils découvrent le premier acte d’un plan machiavélique. ■